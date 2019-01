Місія здійсненна: у США рятувальники витягнули оленя та собаку з крижаного озера (ВІДЕО)

Крижаний шторм Харпер, який у січні вирує на території 15-х американських штатів, забрав вже шість життів і спричинив скасування близько 5 тис. авіарейсів. Окрім цього, внаслідок негоди постраждали дикі та домашні тварини.

Зокрема, пожежники у штаті Канзас витягнули з озера Олате оленя. Вчора по обіді тварина провалилася під лід і застрягла на 1,5-метровій глибині, пише weather.com.

«На щастя, ми змогли вивести її з води!», — написали пожежники у Twitter, водночас нагадавши про небезпеку перебування на кризі.

Також у неділю відділ пожежної служби міста Блек Еш у штаті Огайо врятував золотистого ретривера, який потрапив під лід замерзлої річки. Собака вже повернувся додому і добре почувається.

Окрім цього, минулих вихідних американські пожежники врятувати ще кількох чотириногих улюбленців.

Check out our colleagues at @blueashfiredept rescuing this pup who fell through ice this morning! Way to go!!! pic.twitter.com/aufRPvXfZ1