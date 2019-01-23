Клеймил подчиненных: в США сутенера приговорили к 18 годам тюрьмы

В США осудили сутенера, клеймившего своих проституток. Фото: Sputnik Беларусь

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Американский суд завершил рассмотрение дела в отношении владельца незаконного бизнеса Лавелеуса Перселле, известного также как «Король казино» и «Майк Хилл».

Организатор сети «любви за деньги» прославился тем, что делал своим подчиненным татуировку на шею с надписью «Казино», сообщает Nation News.

Лавелеус организовал свой бизнес и развивал его в нескольких крупных городах США. Женщин для занятия проституцией он находил в социальных сетях. После знакомства он принуждал жертв заниматься проституцией, запугивая их.

В ходе следствия было установлено, что незаконный бизнес приносил Лавелеусу немалый доход на протяжение пяти лет с 2012-го по 2017-й. Суд Манхэттена приговорил сутенера к 18 годам лишения свободы.