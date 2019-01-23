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Таврував підлеглих: в США засудили сутенера до 18 років в'язниці. Фото:

Таврував підлеглих: в США сутенера засудили до 18 років в’язниці

23 січ 2019, 08:48
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Американський суд завершив розгляд справи щодо власника незаконного бізнесу Лавелеуса Перселле, відомого також як «Король казино» і «Майк Хілл».

Організатор мережі любові за гроші прославився тим, що робив своїм підлеглим татуювання на шиї з написом «казино», повідомляє Nation News.

Лавелеус організував свій бізнес і розвивав в декількох великих містах США. Жінок для заняття проституцією він знаходив в соціальних мережах. Після знайомства він примушував жертв до занять проституцією, залякуючи їх.

В ході слідства було встановлено, що незаконний бізнес приносив Лавелеусу чималий дохід протягом п’яти років з 2012 по 2017 роки. Суд Манхеттена засудив сутенера до 18 років позбавлення волі.


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