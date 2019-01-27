В результате взрыва дома в Гааге пострадали девять человек (ФОТО, ВИДЕО)

В результате взрыва в Гааге пострадали девять человек. Фото: flickr.com

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Пострадавшими в результате взрыва дома в Гааге стали девять человек. Жителей, получивших травмы, госпитализировали в местные медицинские учреждения.

На месте чрезвычайного происшествия продолжается поисково-спасательная операция, сотрудники спасательных служб извлекли из-под обломков три человека. Еще по меньшей мере один находится под завалами. Об этом 27 января сообщает CNN.

Представители пожарной службы заявляют, что от взрыва повреждения могли получить и окружающие дома, эти помещения уже признаны «нестабильными». Полиция считает, что возможной причиной взрыва стал взрыв бытового газа.

Как известно, город Гаага расположен на западе Нидерландов, у Северного моря. Это резиденция нидерландского правительства и парламента.

Ранее сообщалось, что 27 января взрыв прогремел на улице Яна ван дер Хайденстраата в Гааге. В результате взрыва обрушились несколько жилых домов, под завалами остались люди. На месте взрыва работают спасатели.