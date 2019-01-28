Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Картина «Ай-Петри. Крым», фото: «Википедия»

Похищение картины Куинджи: подозреваемого задержали, полотно нашли (ВИДЕО)

28 янв 2019, 10:47
999

Российские правоохранители задержали подозреваемого в похищении картины известного художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», совершенном вчера из Третьяковской галереи в Москве.

Полотно нашли сегодня утром, оно не повреждено и сейчас находится в полиции. Его направят на экспертизу. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на источники в российских правоохранительных органах.

Подозреваемым в совершении этого преступления оказался 31-летний мужчина, который ранее имел проблемы с законом. Его задержали в поселке Заречье Одинцовского района Московской области РФ.

Отмечается, что задержанный рассказал правоохранителям, что спрятал картину в одном из строящихся домов на территории района, где ее и нашла полиция. По предварительной информации, преступление он совершил с целью получения материальной выгоды.

Подозреваемый в похищении картины находится под подпиской о невыезде — в декабре 2018 года московские правоохранители задерживали его за хранение наркотиков, по этому инциденту продолжается судебное разбирательство.

Источники агентства «Интерфакс» сообщают, что задержанному придется пройти психолого-психиатрическую экспертизу, его проверят на вменяемость и употребление наркотиков.

Напомним, похищение картины «Ай-Петри. Крым» из помещения Третьяковской галереи произошло вчера во второй половине дня на глазах у многочисленных посетителей. По словам свидетелей, неизвестный мужчина снял картину со стены, достал ее из рамки, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В Третьяковской галерее проходит выставка работ Куинджи, которая завершится 17 февраля. Российские СМИ отмечают, что эта выставка является достаточно популярной, даже в будние дни можно увидеть очереди из людей, которые пришли в галерею.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше