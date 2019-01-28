Коррупция в оборонном ведомстве Польши: задержаны шесть человек

Коррупция в оборонном ведомстве Польши. Фото: "Українські новини"

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Центральное антикоррупционное бюро Польши сообщило о задержании шести человек, которых подозревают в коррупции.

Об этом сегодня, 28 января, сообщило «Польское радио» со ссылкой на Центральное следственное бюро. Известно, что шесть задержанных причинили значительный материальный ущерб Польской вооруженной группе, они распоряжались ее имуществом.

Среди задержанных есть бывший глава политического кабинета Министерства национальной обороны, экс-член правления Польской вооруженной группы, экс-парламентарий Мариуш Антони К., а также трое бывших сотрудников Министерства обороны и вооруженной группы.

Задержанных привезут в Окружную прокуратуру в городе Тарнобжег на допрос. Там же им объявят, в чем их обвиняют. Известно, что из-за этого задержания сотрудники Центрального следственного бюро проводят обыски более чем в 30 местах.

Расследуют халатность и подделку документов при подписании контрактов Польской вооруженной группой.

Напомним, что со всех украинских коррупционеров взыскали всего 5 тыс. долл. Это составляет всего 140, 6 тыс. грн по курсу Национального банка Украины на конец 2018 года.