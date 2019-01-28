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Ракурс
Инцидент произошел в Суворовском районе Одессы, фото: York Dispatch

В Одессе нетрезвый мужчина устроил стрельбу возле одного из баров, есть раненые (ФОТО, ВИДЕО)

28 янв 2019, 16:04
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Правоохранители задержали 51-летнего жителя Одессы, который устроил стрельбу возле одного из баров, расположенных на улице Академика Заболотного в Суворовском районе города.

Задержанный находится в СИЗО, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

За совершение хулиганства с применением оружия ему грозит до семи лет лишения свободы (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Отмечается, что во время отдыха в указанном развлекательном заведении между ним и другими посетителями возник конфликт, в ходе которого злоумышленник произвел несколько выстрелов из травматического пистолета.

В результате инцидента три человека получили ранения. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Правоохранители изъяли у стрелка оружие. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Фото: Національна поліція

Напомним, вчера вечером в городе Чоп Закарпатской области местный житель совершил ряд выстрелов в направлении людей, которые собрались возле одного из круглосуточных магазинов. В результате инцидента никто не пострадал, злоумышленника задержали, изъятое у него оружие направили на экспертизу.

Источник: Ракурс


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