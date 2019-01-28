Карантин в Киеве: обучение приостановлено в 36-ти школах. Фото: Наш Киев

https://racurs.ua/n117388-karantin-v-kieve-obuchenie-priostanovleno-v-36-ti-shkolah.html

Racurs.ua

Карантин введен в 36-ти школах Киева. Полностью образовательный процесс приостановлен в 22-х учебных заведениях, еще в 14-ти не работают только отдельные классы.

Из-за гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) обучение приостановлено в 627-ми классах, сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

Отмечается, что карантин введен в одном классе школы № 132 Голосеевского района, во всех классах школы № 302, во всех классах школы № 332, в трех классах школы № 289, во всех классах гимназии «Київська Русь», во всех классах ШДС «Пролісок» Дарницкого района.

В Деснянском районе полностью не работают школы № 213, № 313, № 301, № 300, № 308, частично приостановлен учебный процесс в школе № 264. В Оболонском районе не работают школы № 233, № 252, № 239, № 232, № 231, НПК «Ластівка» и СШ № 210. В школе № 216 введен карантин в 16-ти классах.

В Подольском районе не работает один класс в школе № 6 и три класса в школе № 193. В Святошинском районе полностью приостановлен учебный процесс в школах № 205, № 222 и № 223. В НПК «Сузір'я» не работает один класс, в школе № 131 — четыре класса, № 50 — два класса, № 55 — один класс, № 72 — девять классов, № 253 — семь классов.

Также сейчас обучение не проводится во всех классах школы № 166 и № 187 Голосеевского района и школы № 135 Шевченковского района. В двух классах гимназии № 178 и одном классе школы № 71 Голосеевского района введен карантин.

Напомним, ранее сообщалось, что все школы Шостки в Сумской области закрыты на карантин.