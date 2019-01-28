В ОАЭ награды за гендерное равенство вручили мужчинам / Фото: Twitter

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Награды за гендерное равенство на рабочем месте власти Объединенных Арабских Эмиратов вручила мужчинам. В категориях «лучший правительственный орган, поддерживающий гендерный баланс», «лучший федеральный орган, поддерживающий гендерный баланс» и «лучшая инициатива в области гендерного баланса» награды получили министерство финансов, федеральный орган по вопросам конкурентоспособности и статистики, а также министерство человеческих ресурсов.

Все эти ведомства были представлены мужчинами, пишет The Guardian. Как отмечает ВВС, после шквала критики в соцсетях власти ОАЭ обнародовали дополнительные фото, на которых присутствуют и женщины.

Заместитель премьер-министра, глава МВД, генерал-лейтенант шейх Саиф бин Заед аль-Нахьян был признан «лучшей личностью, поддерживающей гендерный баланс».

«Мы гордимся успехом женщин ОАЭ, они играют ключевую роль в формировании будущего страны», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, до 2015 года лишь 135 тыс. женщин в ОАЭ были представлены на рынке труда. По данным правозащитных групп, гендерная дискриминация все еще остается проблемой в ОАЭ, в частности в законодательной системе, где приоритет отдается правам мужчин.