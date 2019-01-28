Стокгольмский арбитраж начал первое заседание во втором транзитном споре между «Нафтогазом» и «Газпромом»

«Нафтогаз» и «Газпром» снова встретились в Стокгольмском арбитраже, фото: Euromaidan Press

https://racurs.ua/n117391-stokgolmskiy-arbitraj-nachal-pervoe-zasedanie-vo-vtorom-tranzitnom-spore-mejdu-naftogazom.html

Racurs.ua

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма сегодня начал первое заседание во втором транзитном споре между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Соответствующий иск относительно «Газпрома» «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж в июле 2018 года. «Нафтогаз» хочет добиться пересмотра ставки тарифа на транзит с 18 марта 2018 года и получить от «Газпрома» 12,5 млрд долл. США.

В то же время, «Газпром» подал иск о расторжении транзитного контракта с «Нафтогазом», срок действия которого истекает в конце этого года.

Стокгольмский арбитраж решил объединить эти два иска в один.

Сегодня происходит Case Management Conference — это первоначальное слушание, где судья, адвокаты и стороны встречаются для обсуждения вопросов, связанных с делом. В частности, во время таких заседаний стороны рассматривают, есть ли совпадение в позициях и можно ли быстро решить дело. Так, в «Нафтогазе» ранее заявляли, что готовы снизить сумму иска до 2 млрд долл. при условии заключения долгосрочного контракта на транзит газа, основанного на европейском законодательстве.

«Нафтогаз» планирует также добиться от «Газпрома» компенсации за невыполнение контракта на поставку газа с изменениями, которые были внесены предыдущим арбитражем. Из-за непоставки необходимого количества голубого топлива «Газпромом» «Нафтогазу» пришлось замещать предусмотренный контрактом газ поставками из Европы.

Напомним, недавно Витренко сообщал, что в январе и феврале этого года состоится несколько судебных заседаний, направленных на взыскание с «Газпрома» долга на сумму 2,7 млрд долл. США.