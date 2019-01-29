Ботулизм в Украине: на Ивано-Франковщине в реанимацию попал 20-летний парень

Ботулизм в Украине. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n117424-botulizm-v-ukraine-na-ivano-frankovschine-v-reanimaciu-popal-20-letniy-paren.html

Racurs.ua

На Ивано-Франковщине 29 января зарегистрирован новый случай ботулизма. Об этом сообщил пресс-центр Ивано-Франковской облгосадминистрации со ссылкой на сообщение главного врача областной клинической инфекционной больницы.

28 января в 10.15 в реанимацию привезли 20-летнего парня, медики диагностировали у него ботулизм пищевой в тяжелой форме. Больного привезли из поселка Слободка Тисменницкого района. Установлено, что он употреблял паштет домашнего приготовления, после чего ему стало плохо.

В районе объявили о чрезвычайной ситуации, связанной с отравлением людей в результате употребления некачественных продуктов питания. Вполне возможно, что отравился не только этот парень, но и те лица, которые также употребляли домашний паштет. Врачи проверяют, кто еще мог отравиться.

Информации о состоянии больного пока нет.

Напомним, что в Киеве недавно шестилетний ребенок заболел ботулизмом. Мальчик попробовал вяленую рыбу, которую приготовил его отец.