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Ракурс
Пожар в Днепре, фото: «Информатор»

Бездомные устроили масштабный пожар в центре Днепра (ФОТО, ВИДЕО)

29 янв 2019, 15:32
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Бездомные устроили масштабный пожар в центре Днепра вблизи футбольного стадиона «Днепр-Арена».

Пожар вспыхнул в недостроенном здании на бульваре Кучеревского, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Днепропетровской области.

Очевидцы сообщают, что дым черного цвета накрывал центральный район города.

Отмечается, что в этом здании бездомные устроили свалку мусора, который сегодня загорелся.

Кроме пожарных, на место инцидента прибыли также представители газовой службы — под зданием проходят газовые трубы.

Пожар ликвидировали в 13.34. Причины его возникновения устанавливают. В ГСЧС сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал, угрозы жизни и здоровью людей нет.

Владельца здания сейчас разыскивают.

По информации издания «Информатор», пожар около 11.50 заметили патрульные полицейские. Поскольку здание окружено забором, пожарным пришлось пробираться к нему через дырки в заграждении.

Как рассказал журналистам один из местных бездомных, загорелись пластиковые изоляционные трубы, которые там хранились. По его словам, бездомные периодически разжигали внутри помещения костры, чтобы согреться и обжечь кабели перед сдачей их на металлолом.

Пожар в Днепре, фото: «Укринформ»

Пожар в Днепре, фото: Save Dnipro

Пожар в Днепре, фото: «Информатор»

Напомним, недавно вспыхнул пожар в одном из исторических зданий, расположенных в правительственном квартале Киева.


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