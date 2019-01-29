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Пожар в Днепре, фото: «Информатор»
Бездомные устроили масштабный пожар в центре Днепра (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n117432-bezdomnye-ustroili-masshtabnyy-pojar-v-centre-dnepra-foto-video.htmlRacurs.ua
Бездомные устроили масштабный пожар в центре Днепра вблизи футбольного стадиона «Днепр-Арена».
Пожар вспыхнул в недостроенном здании на бульваре Кучеревского, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Днепропетровской области.
Очевидцы сообщают, что дым черного цвета накрывал центральный район города.
Отмечается, что в этом здании бездомные устроили свалку мусора, который сегодня загорелся.
Кроме пожарных, на место инцидента прибыли также представители газовой службы — под зданием проходят газовые трубы.
Пожар ликвидировали в 13.34. Причины его возникновения устанавливают. В ГСЧС сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал, угрозы жизни и здоровью людей нет.
Владельца здания сейчас разыскивают.
По информации издания «Информатор», пожар около 11.50 заметили патрульные полицейские. Поскольку здание окружено забором, пожарным пришлось пробираться к нему через дырки в заграждении.
Как рассказал журналистам один из местных бездомных, загорелись пластиковые изоляционные трубы, которые там хранились. По его словам, бездомные периодически разжигали внутри помещения костры, чтобы согреться и обжечь кабели перед сдачей их на металлолом.
Напомним, недавно вспыхнул пожар в одном из исторических зданий, расположенных в правительственном квартале Киева.