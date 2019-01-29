Список профилактических услуг, которые можно получить у врача, обнародовал Минздрав

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Список профилактических услуг, которые можно получить у врача. Фото: UA.news
Список профилактических услуг, которые можно получить у врача, обнародовал Минздравhttps://racurs.ua/n117439-spisok-profilakticheskih-uslug-kotorye-mojno-poluchit-u-vracha-obnarodoval-minzdrav.htmlRacurs.ua
В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали список профилактических услуг, которые каждый украинец может получить у врача. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.
Медицинские профилактические услуги каждый может получить у семейного врача, терапевта или педиатра. Такие врачи обязаны своевременно выявлять риски для здоровья пациентов, помогать корректировать образ жизни, и направлять при необходимости на анализы и к узкопрофильным специалистам.
Профилактические осмотры и анализы предусмотрены для пациентов из групп риска:
- каждый год — сахарный диабет (45 лет и старше),
- ВИЧ (14 лет и старше),
- туберкулез (все, если есть риск),
- два раза в год — рак молочной железы (50−69 лет, 40 — при факторах риска),
- гипертоническая болезнь и другие сердечно-сосудистые заболевания (женщины 50 лет и старше, мужчины — 40 лет и старше),
- околоректальный рак (женщины и мужчины старше 50 лет),
- рак предстательной железы (с 40 лет в зависимости от степени риска).