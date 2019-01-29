Список профилактических услуг, которые можно получить у врача, обнародовал Минздрав

Список профилактических услуг, которые можно получить у врача. Фото: UA.news

https://racurs.ua/n117439-spisok-profilakticheskih-uslug-kotorye-mojno-poluchit-u-vracha-obnarodoval-minzdrav.html

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В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали список профилактических услуг, которые каждый украинец может получить у врача. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Медицинские профилактические услуги каждый может получить у семейного врача, терапевта или педиатра. Такие врачи обязаны своевременно выявлять риски для здоровья пациентов, помогать корректировать образ жизни, и направлять при необходимости на анализы и к узкопрофильным специалистам.

Профилактические осмотры и анализы предусмотрены для пациентов из групп риска: