Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Список профилактических услуг, которые можно получить у врача. Фото: UA.news

Список профилактических услуг, которые можно получить у врача, обнародовал Минздрав

29 янв 2019, 16:48
999

В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали список профилактических услуг, которые каждый украинец может получить у врача. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Медицинские профилактические услуги каждый может получить у семейного врача, терапевта или педиатра. Такие врачи обязаны своевременно выявлять риски для здоровья пациентов, помогать корректировать образ жизни, и направлять при необходимости на анализы и к узкопрофильным специалистам.

Профилактические осмотры и анализы предусмотрены для пациентов из групп риска:

  • каждый год — сахарный диабет (45 лет и старше),
  • ВИЧ (14 лет и старше),
  • туберкулез (все, если есть риск),
  • два раза в год — рак молочной железы (50−69 лет, 40 — при факторах риска),
  • гипертоническая болезнь и другие сердечно-сосудистые заболевания (женщины 50 лет и старше, мужчины — 40 лет и старше),
  • околоректальный рак (женщины и мужчины старше 50 лет),
  • рак предстательной железы (с 40 лет в зависимости от степени риска).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше