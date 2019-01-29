Центризбирком зарегистрировал донецкого депутата Таруту 23-м кандидатом в президенты

Сергей Тарута. Фото: liga.net

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Racurs.ua

Сергей Тарута стал 23-м кандидатом в президенты. Народного депутата ЦИК зарегистрировала во вторник, 29 января.

Политик стал кандидатом от политической партии «Основа». Сегодня постановление о его регистрации члены комиссии приняли единогласно. Об этом сообщает гражданская сеть «Опора» на своей странице в Facebook.

Как известно, Тарута 25 января подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на президентских выборах 2019 года.

Сергей Тарута в 2017 году создал партию «Основа», он является ее неформальным лидером. Действующий народный депутат и бизнесмен с марта по октябрь 2014 года занимал должность председателя Донецкой областной государственной администрации.

Ранее сообщалось, что лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины. Кандидатом на пост главы украинского государства Симоненко выдвинула Компартия.

Напомним, 29 января президент Украины Петр Порошенко во время форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» заявил, что примет участие в нынешних президентских выборах.