В «Нафтогазе» отреагировали на инициативу Кабмина по обеспечению населения счетчиками тепла

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В «Нафтогазе» приветствуют решение правительства об установлении бесплатных счетчиков украинцам, фото: postupi.online
В «Нафтогазе» отреагировали на инициативу Кабмина по обеспечению населения счетчиками теплаhttps://racurs.ua/n117507-v-naftogaze-otreagirovali-na-iniciativu-kabmina-po-obespecheniu-naseleniya-schetchikami-tepla.htmlRacurs.ua
В НАК «Нафтогаз Украины» готовы устанавливать бесплатные счетчики топлива украинцам, но при соблюдении двух необходимых условий — подписании контракта с потребителями на поставку газа и предусмотрении источников финансирования таких работ в финансовом плане госкомпании.
Об этом сегодняшней пресс-конференции заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает «Укринформ».
Соответствующее решение сегодня на своем заседании принял Кабинет министров Украины в ответ на получение украинцами январских платежных квитанций за газ с завышенными счетами за потребленное топливо.
По словам Коболева, «Нафтогаз» поддерживает решение Кабмина, но для установки счетчиков нужно иметь контракт с потребителем.
«Такой контракт может подписать наша газопоставляющая компания, это можно начать делать в ближайшее время», — отмечает чиновник.
Напомним, в Минэнергетики сегодня сообщили, что счетчики нужно установить более чем 3 млн потребителей. Выполнение этого решения правительства потребует почти 2,5 млрд грн, точная сумма пока не известна.