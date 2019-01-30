В «Нафтогазе» отреагировали на инициативу Кабмина по обеспечению населения счетчиками тепла

В «Нафтогазе» приветствуют решение правительства об установлении бесплатных счетчиков украинцам, фото: postupi.online

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В НАК «Нафтогаз Украины» готовы устанавливать бесплатные счетчики топлива украинцам, но при соблюдении двух необходимых условий — подписании контракта с потребителями на поставку газа и предусмотрении источников финансирования таких работ в финансовом плане госкомпании.

Об этом сегодняшней пресс-конференции заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает «Укринформ».

Соответствующее решение сегодня на своем заседании принял Кабинет министров Украины в ответ на получение украинцами январских платежных квитанций за газ с завышенными счетами за потребленное топливо.

По словам Коболева, «Нафтогаз» поддерживает решение Кабмина, но для установки счетчиков нужно иметь контракт с потребителем.

«Такой контракт может подписать наша газопоставляющая компания, это можно начать делать в ближайшее время», — отмечает чиновник.

Напомним, в Минэнергетики сегодня сообщили, что счетчики нужно установить более чем 3 млн потребителей. Выполнение этого решения правительства потребует почти 2,5 млрд грн, точная сумма пока не известна.