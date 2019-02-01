Стены из снега, инструменты изо льда: в итальянских Альпах прошел необычный музыкальный фестиваль (ВИДЕО)

Стены из снега, инструменты изо льда: в итальянских Альпах прошел необычный музыкальный фестиваль / Фото: EmoSurf.com

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Racurs.ua

Музыкальный фестиваль-концерт на леднике Презена на территории итальянского горнолыжного курорта Понте ди Леньо-Тонале в Доломитовых Альпах порадовал первым необычным концертом, в ходе которого музыканты использовали ледовые инструменты.

Один из самых удивительных концертов в мире проходит в соединенных иглу на краю ледника на высоте 2,6 км над уровнем моря. Все стены объекта созданы из снега. Этот фестиваль-концерт является ярким событием европейской музыкальной жизни. По словам посетителей фестиваля, температура воздуха там составляет 12 градусов мороза, пишет Times.

Инструменты, такие как скрипка, альт, виолончель, контрабас и ударные созданы изо льда (за исключением струн и грифов). Концерт рассчитан на аудиторию из 150−200 человек.

«Скрипачка носит гигантские ботинки, напоминающие персонажа „Игры престолов“», — отмечают посетители.

На днях прошел первый концерт 12-недельного фестиваля ледяной музыки.

Вместе с тем напомним, в конце января на территории северо-восточных штатов США температура воздуха снизилась до 50° морозов. В свою очередь, американцы запустили флешмоб по замораживанию штанов — стало популярным намочить джинсы в воде и вынести на улицу.