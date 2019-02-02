Яценюк сделал заявление касательно своего участия в президентских выборах

Арсений Яценюк. Фото: Народный фронт в Facebook

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Racurs.ua

Арсений Яценюк заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины, выборы которого состоятся 31 марта 2019 года.

Политик признал, что пока не верит в свою победу в президентской гонке. Об этом он заявил на съезде «Народного фронта», который 2 февраля проходит в Киеве.

«Это непростое решение… Сегодня недостаточно высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины в 2019 году. Я реалист», — заявил Яценюк во время своего выступления, которое транслировалось в YouTube.

В тоже время экс-премьер отметил, что «Народный фронт» в этом году точно примет участие в выборах в Верховную Раду. По словам Яценюка, для политической силы выборы в парламент будут приоритетом.

«Мы должны бороться за новую Верховную Раду и формирование нового правительства», — добавил он.

На сегодняшнем съезде «Народного фронта» присутствовали премьер-министр Украины Владимир Гройсман, председатель украинского парламента Андрей Парубий, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Напомним, 29 января президент Украины Петр Порошенко во время форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве заявил о намерении участвовать в выборах.