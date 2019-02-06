В шаге от нового транша: Минфин отчитался о получении контроля над «Укрэнерго»

Управление "Укрэнерго" перешло от Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов, фото — LIGA.net

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Министерство финансов Украины получило право на управление государственным предприятием НЭК «Укрэнерго».

О подписании соответствующего акта приема-передачи имущественного комплекса «Укрэнерго» сообщила пресс-служба Минфина. Именно этот шаг был условием получения Украиной второго транша кредитных средств в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС (500 млн евро).

«Укрэнерго» обслуживает магистральные и межгосударственные линии энергопередач, а также централизованную диспетчерскую объединенной энергосистемы страны. Управление этой государственной компанией перешло из сферы Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов. Стратегическое управление «Укрэнерго» будет осуществлять наблюдательный совет. В его состав вошли четверо независимых членов.

В Минфине также обещали ускорить корпоратизацию «Укрэнерго», чтобы сделать возможным сертификацию компании в качестве независимого оператора системы передачи электроэнергии. Конечная цель этих изменений — отделить контроль за производством электроэнергии и ее передачей. Этого требуют от Украины положения третьего энергетического пакета ЕС о разделении функций снабжения и продажи энергии.

Решение о передаче «Укрэнерго» в управление Министерства финансов приняли на заседании правительства еще 18 декабря 2018 года.

В декабре прошлого года Нацкомиссия, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, согласовала рост тарифов «Укрэнерго» на 19,3%.