Возросло количество украинцев, готовых участвовать в акциях протеста (ИНФОГРАФИКА)

Возросло количество украинцев, готовых участвовать в акциях протеста. Фото: Днепр Час

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Racurs.ua

Количество украинцев, готовых участвовать в акциях протеста, увеличилось по сравнению с 2017 годом.

Отмечается, что в настоящее время участвовать в социальных акциях протеста готовы 44% взрослого населения Украины, в 2017 году эта цифра была ниже и составляла — 40%, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.

Сообщается, что самый высокий показатель готовности участвовать в акциях протеста был в декабре 2016 года, тогда присоединиться к различным формам протеста были готовы 49% опрошенных.

Также отмечается, что наибольшее количество из тех, кто готов присоединиться к массовым акциям протеста предпочитают участие в избирательной компании (32%), еще 16% опрошенных готовы собирать подписи, и лишь 11% готовы выйти на санкционированные митинги и акции протеста. Еще около 3−4% готовы поддержать бойкот и участвовать в несанкционированных митингах. Сообщается, что жители западных и центральных областей готовы участвовать в протесте значительно меньше, чем жители восточных и южных регионов.

В институте социологии отметили, что выборы как форму протеста оставили в опросе из-за того, что часть украинцев воспринимает участие в выборах именно как протест.

В указанном соцопросе приняли участие 2034 респондента из всех областей Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрос проводился в течение декабря 2018 года.