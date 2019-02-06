Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине 7 февраля: на территории всей страны будет морозно и солнечно. Фото: Funon.cc

Погода в Украине 7 февраля: на территории всей страны будет морозно и солнечно (КАРТА)

6 фев 2019, 15:48
999

Погода в Украине 7 февраля будет солнечной и морозной. Ночью на территории всей страны ожидаются небольшие морозы, днем ​​столбики ниже нуля опустятся только в северных регионах страны.

Больше всего воздух прогреется в западном регионе страны, днем ​​столбики термометров поднимутся до 4−6° тепла, в восточных и северных областях днем ​​температура воздуха будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 7 февраля будет морозной. Температура воздуха ночью составит 2−4° мороза, а днем ​​- от 1° мороза до 1° тепла. Осадков не ожидается.

Во Львове 7 февраля синоптики прогнозируют солнечную погоду. Ночью столбики термометров опустятся до 1−3° мороза, днем ​​существенно потеплеет до 4−6° тепла.

Погода в Днепре 7 февраля будет морозной. Ночью синоптики прогнозируют 3−5° мороза, а днем ​​температура воздуха будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла.

В Харькове 7 февраля синоптики прогнозируют небольшие морозы. Ночью температура воздуха составит 3−5° мороза, днем ​​потеплеет до 1° тепла. Осадков не прогнозируют.

Погода в Одессе 7 февраля будет солнечной. Столбики термометров ночью опустятся до 1° мороза, а днем ​​температура воздуха поднимется до 2° тепла.

Погода в Украине 7 февраля. Фото: meteo.gov.ua

Геомагнитная обстановка в Киеве завтра, 7 февраля, будет беспокойной. Слабые магнитные бури будут чередоваться с небольшими колебаниями.

Магнитные бури в Киеве 7 февраля. Фото: gismeteo.ua

Напомним, сегодня утром из-за тумана и снегопада в Киеве наблюдались большие пробки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше