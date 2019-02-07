Заседание Верховной Рады: депутаты рассматривают изменения в Конституцию для вступления Украины в ЕС и НАТО (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Спикер Андрей Парубий. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n117836-zasedanie-verhovnoy-rady-deputaty-rassmatrivaut-izmeneniya-v-konstituciu-dlya-vstupleniya-ukrainy.html

Racurs.ua

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 7 февраля планирует внести в украинскую Конституцию изменения, которые будут касаться курса на вступление в НАТО и Европейский Союз.

Депутаты уже третий раз будут голосовать за эти изменения. Для окончательного решения нужно 300 голосов нардепов.

В сегодняшней повестке дня могут принять обращение Верховной Рады к Парламентской ассамблее НАТО и парламентов стран-участниц альянса о планах Украины. Депутаты планируют рассмотреть законопроект о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Об этом говорится на сайте парламента.

Кроме того, запланировано рассмотрение изменений в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» касательно Единого государственного реестра ветеранов войны, проекта закона о переименовании Днепропетровской области, законопроект «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», закон «О таможенном тарифе Украины».

Напомним, 5 февраля депутаты из фракции Радикальной партии блокировали трибуну Верховной Рады. Они требовали немедленного рассмотрения законопроекта № 9265, который предусматривает удешевление стоимости газа для населения и введение моратория на дальнейшее повышение его цены, а также отставку действующего руководства «Нафтогаза».