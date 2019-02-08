Саудовский принц говорил о «пуле» для журналиста Хашогги / Фото: Телеканал ATR

https://racurs.ua/n117901-saudovskiy-princ-govoril-o-pule-dlya-jurnalista-hashoggi-new-york-times.html

Racurs.ua

Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман упоминал слово «пуля», обсуждая действия, которые необходимо предпринять для возвращения журналиста Джамаля Хашогги. «Пуля» считалась приемлемым методом, если все остальные не принесут желаемого результата.

Такие слова прозвучали за год до убийства Хашогги в частной беседе саудовского принца, о которой узнало издание New York Times, пишет DW.

Журналисты ссылаются на новые данные спецслужб США, о появлении которых стало известно лишь недавно. В записанном американскими спецслужбами разговоре Салман заявил, что Хашогги нужно заманить в Саудовскую Аравию или вернуть в страну силой. Если такие методы не сработают, принц не исключил применения против журналиста «пули».

Напомним, представители ООН по итогам визита в Турцию заявили, что убийство Хашогги было спланированным.

Хашогги исчез 2 октября 2018 года. В этот день он зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документ, необходимый для заключения повторного брака. После этого журналиста больше никто не видел. Напомним, в ноябре 2018 года турецкие СМИ сообщали об аудиозаписи последних минут жизни Хашогги.

Как ранее сообщал «Ракурс», Саудовская Аравия обвинила США в «вопиющем вмешательстве во внутренние дела» страны из-за принятой американцами резолюции о возложении ответственности за убийство журналиста на Аравию.