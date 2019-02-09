Правоохранители расследуют исчезновение культурных ценностей из Киево-Печерской Лавры

Правоохранители расследуют исчезновение культурных ценностей из Киево-Печерской Лаврыhttps://racurs.ua/n117941-pravoohraniteli-rassleduut-ischeznovenie-kulturnyh-cennostey-iz-kievo-pecherskoy-lavry.htmlRacurs.ua
Из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) исчезли десять предметов, представляющих культурную ценность. По данному факту открыто уголовное производство, сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что исчезновение установили сотрудники спецслужбы, привлеченные Министерством культуры к осуществлению аудита лавры.
Об исчезновении ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры, сообщили Национальной полиции. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса.
За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Напомним, в начале января глава Министерства культуры Украины Евгений Нищук сообщал об обнаружении фактов исчезновения из Киево-Печерской лавры нескольких ценных икон. О том, какие именно иконы исчезли и какую культурную ценность они представляют, Нищук рассказывать не стал. Также, по его словам, точно не известно, когда именно иконы исчезли — это могло произойти еще в начале прошлого десятилетия.