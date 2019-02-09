Погода в Украине 10 февраля: без осадков, возможна гололедица (КАРТА)

Следующие сутки в Украине пройдут без осадков

https://racurs.ua/n117943-pogoda-v-ukraine-10-fevralya-bez-osadkov-vozmojna-gololedica-karta.html

Racurs.ua

Погода в Украине 10 февраля ожидается облачной с прояснениями, но без осадков. На дорогах центральных, северных и восточных областей местами возможна гололедица.

Направление ветра будет преимущественно южным и юго-западным, 5−10 м/с.

Температура ночью составит -4 … -9°, в западных и большинстве южных областей — -3 … +2°. Днем — 0 … +5°, на западе страны — до +8°.

В Киеве 10 февраля ночью будет довольно прохладно — -6 … -8°, днем температура вырастет до +1 … +3°.

Во Львове синоптики обещают -1 … +1° ночью и +5 … +7° днем.

В Одессе столбики термометров ночью опустятся до -2 … -4°, днем поднимутся до +3 … +5°.

В Днепре метеорологи прогнозируют -3 … -5° ночью и +2 … +4° днем.

В Харькове стоит ожидать -5 … -7° ночью и 0 … +2° днем.

На Закарпатье температура воздуха ночью составит -1 … +1°, днем — +4 … +6°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 10 февраля будет достаточно неспокойной. В утренние часы следует ожидать слабую геомагнитную бурю, в остальную часть дня -небольших возмущений.

Напомним, ГСЧС предупреждает о сохранении лавинной опасности в Карпатах. Этому способствует оттепель в горах.