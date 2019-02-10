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Синоптики прогнозируют осадки в западных областях. Фото: flickr.com
Погода в Украине на 11 февраля: осадки обещают только в западных регионах (КАРТА)https://racurs.ua/n117970-pogoda-v-ukraine-na-11-fevralya-osadki-obeschaut-tolko-v-zapadnyh-regionah-karta.htmlRacurs.ua
Погода в Украине 11 февраля ожидается дождливая лишь в западных регионах. В большинстве областей прогнозируется сухая, облачная погода.
Температура ночью 0−2° тепла в западных и южных областях, в остальных регионах — 1−5° мороза. Днем прогнозируют 5−8° тепла в южных и западных регионах, в других частях страны — 1−4° тепла. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Ветер прогнозируют юго-западный и юго-восточный 7−12 м/сек.
Погода в Киеве 11 февраля без существенных осадков. Температура воздуха ночью 1−3° мороза, днем 2−4° тепла.
Во Львове в ближайшие сутки обещают осадки в виде дождя. Ночью температура воздуха ожидается 1−3° тепла, днем 5−7° выше нуля.
В Одессе завтра обещают облачность. Температура ночью 0−2° тепла, днем столбики термометров покажут 6−8° тепла.
В Днепре в первый рабочий день недели синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 1−3° мороза, днем ожидается плюс 2−4° тепла по Цельсию.
В Харькове 11 февраля обещают облачность. Температура ночью 1−3° мороза, днем 1−3° выше нуля.
В Карпатах в понедельник прогнозируют дожди. Температура воздуха ночью от 0° до 4° тепла, днем 5−7° выше нуля.
Геомагнитная обстановка в Украине 11 февраля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.
Напомним, 10 февраля погода в Украине ожидалась облачной с прояснениями, но без осадков. Синоптики предупреждали, что на дорогах центральных, северных и восточных областей местами возможен гололед.