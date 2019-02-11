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Прокурору Сайчуку стало плохо после визита в Генпрокуратуру, фото — ТСН

Прокурор по делам Майдана умер во время визита в Генпрокуратуру

11 фев 2019, 22:07
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В здании Главного следственного управления Генеральной прокуратуры в Киеве 11 февраля скончался бывший прокурор столичной прокуратуры Андрей Сайчук.

Он приходил знакомиться с материалами уголовного производства, в котором проходит как обвиняемый, сообщает «Укринформ» со ссылкой на начальника отдела процессуального руководства Генпрокуратуры Алексея Донского.

Досудебное расследование в отношении Сайчука завершено и он регулярно приходил знакомиться с материалами производства. После сегодняшнего визита Сайчуку стало плохо у лифта, он упал и посинел. По словам Донского, экс-прокурор умер еще до приезда скорой.

Сайчука подозревали в незаконном привлечении к уголовной ответственности участника акций протеста во время Евромайдана Николая Пасечника. Пасечника задержали в Киеве 22 января 2014 года. Через несколько дней Оболонский райсуд назначил ему два месяца под стражей, но впоследствии суд отпустил его под домашний арест.


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