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Ракурс
Погода в Украине. Фото: flickr.com

Погода в Украине на 13 февраля: синоптики прогнозируют осадки только ночью (КАРТА)

12 фев 2019, 15:29
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Погода в Украине 13 февраля ожидается снежная и дождливая лишь ночью. Днем синоптики прогнозируют солнечно-облачную погоду.

Температура ночью 1−5° мороза, в южных областях до 4° выше нуля. Днем прогнозируют 1−3° тепла, в южных 1−6° тепла. Ветер ожидается северо-западный 7−12 м / с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 13 февраля без существенных осадков днем, дожди только ночью. Температура воздуха ночью 1−3° мороза, днем 0−2° тепла.

Во Львове ближайшей ночью обещают осадки в виде мокрого снега. Ночью температура воздуха ожидается 3−5° мороза, днем 1−3° выше нуля.

В Одессе в среду осадки прогнозируют только ночью. Температура ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем столбики термометров покажут 1−3° тепла.

В Днепре завтра синоптики прогнозируют ночью снег и мокрый снег, днем солнце и облачность. Ночью температура воздуха составит от 1° мороза до 1° тепла, днем ожидается плюс 2−4° тепла по Цельсию.

В Харькове в среду ночью дождь, а днем — без осадков. Температура ночью 0−2° мороза, днем 1−3° тепла.

В Карпатах 13 февраля мокрый снег будет идти только ночью, днем будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью от 1° до 5° мороза, днем 0−3° выше нуля.

Карта: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 13 февраля прогнозируется сложная. В течение суток ожидаются слабые геомагнитные бури.

Скриншот: Gismeteo

Напомним, 12 января синоптики обещали в Украине сложные погодные условия. В Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях прогнозировали сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ожидается прирост снежного покрова до 12 см.

Источник: Ракурс


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