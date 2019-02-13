Суд объяснил отсутствие решения по отстранению Супрун (ВИДЕО)

Суд объяснил отсутствие решения по отстранению Супрун. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n118102-sud-obyasnil-otsutstvie-resheniya-po-otstraneniu-suprun-video.html

Racurs.ua

Суд до сих пор не огласил решение касательно ходатайства Кабинета министров об отмене временного запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Рассмотрение соответствующего ходатайства в Окружном административном суде Киева началось еще 11 февраля.

Судья Сергей Каракашьян, который слушает дело Супрун, до сих пор находится в совещательной комнате, заявил сегодня на брифинге спикер суда Богдан Санин.

Касательно длительного пребывания судьи в совещательной комнате Санин отметил, что Каракашьян должен учесть все позиции и подготовить соответствующий объем документов.

«Мы надеемся, что сегодня судья выйдет и объявит решение. Но это не гарантия, что сегодня это произойдет», — уточнил он.

Санин добавил, что суд в предыдущем решении четко указал, какой объем полномочий есть у Супрун, а каких полномочий она лишена. В частности, полномочия, делегированные ей как первому замминистра, сохраняются.

«И апелляционная жалоба по разъяснению постановления суда не поступала», — подчеркнул он, добавив, что Министерство здравоохранения может обратиться в суд за дополнительными разъяснениями.

В свою очередь Супрун заявила на брифинге, что собирается возобновлять свою работу в министерстве уже сегодня и для этого едет в Кабмин, заседание которого уже идет.

Ранее Супрун выступила в суде с заявлениями о том, что из-за лишения ее полномочий и. о. министра ведомство не может завезти лекарства и вакцины в регионы.

Напомним, 5 февраля суд запретил Супрун находиться в должности и. о. министра здравоохранения. Позже в суде объяснили, что решение было принято в связи с нарушением главой Минздрава срока временного исполнения обязанностей — более месяца с момента предоставления полномочий (она была назначена на эту должность 27 июля 2016 года) и наличием у нее американского гражданства.