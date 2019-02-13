Погода в Украине 14 февраля: синоптики прогнозируют осадки в виде снега с дождем в большинстве областей (КАРТА)

Синоптики прогнозируют осадки в виде снега с дождем в большинстве областей. Фото: Новости Приднестровья

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Погода в Украине 14 февраля будет облачной, синоптики прогнозируют осадки в виде снега с дождем в большинстве регионов страны.

На территории Украины температура воздуха ночью опустится до 3−5° мороза, а днем ​​столбики термометров поднимутся до 1−2° градусов тепла, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 14 февраля будет облачной, в течение суток ожидаются осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха ночью составит 1−3° мороза, а днем ​​- 0−2° тепла.

Во Львове 14 февраля также ожидается снег с дождем. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до 2° тепла, днем ​​столбики термометров поднимутся до 3−5° выше нуля.

Погода в Днепре в четверг будет облачной, однако осадков синоптики не обещают. Ночью столбики термометров опустятся до отметки 3−5° мороза, а днем ​​будут показывать 2° выше нуля.

В Харькове завтра, 14 февраля, также будет облачно. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3−5° мороза, а днем ​​- от 1° мороза до 1° тепла.

Синоптики прогнозируют дождливую погоду в Одессе в четверг. Ночью температура воздуха составит 2−4° мороза, днем ​​потеплеет до 3−5° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Киеве 14 февраля будет неспокойной. Прогнозируется магнитная буря в предобеденное время, в течение дня будут незначительные магнитные колебания.

Ранее сообщалось, что в высокогорье Карпат сохраняется высокая снеголавинная опасность.