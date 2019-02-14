Главные новости 14 февраля: возвращение Супрун в Минздрав, суд над Мангером и исчезновение украинских правозащитников в Астане

Супрун вернулась в Минздраве, фото — 24 канал

https://racurs.ua/n118185-glavnye-novosti-14-fevralya-vozvraschenie-suprun-v-minzdrav-sud-nad-mangerom-i-ischeznovenie.html

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Окружной админсуд Киева после длительного затишья объявил сегодня решение в деле об отстранении Ульяны Супрун от должности исполняющей обязанности главы Министерства здравоохранения.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства Кабинета министров, но отменил по собственной инициативе меры обеспечения админиска, принятые судом 5 февраля. Вчера правительство разрешило Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, но на момент судебного разбирательства у нее нет полномочий министра как члена правительства.

В Киеве сегодня продолжили избирать меру пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Вчера его адвокаты заявили отвод прокурорам, который суд отклонил. Прокуратура просит арестовать подозреваемого до 3 марта, поскольку опасается того, что Мангер убежит за границу. Адвокаты просят суд избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом.

Во время суда стало известно, что причастный к убийству Екатерины Гандзюк Алексей Левин скрылся от правоохранительных органов в Доминиканской Республике.

В столице Казахстана Астане 14 февраля неизвестные задержали украинских правозащитников Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко. Они находятся в Казахстане с Международной мониторинговой миссией от Итальянской федерации по правам человека (FIDU).

Волошину вытянули из номера отеля, а Явтушенко задержали на улице вместе с его адвокатом.