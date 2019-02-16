Трамп и Ким Чен Ын. Фото: РБК

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит Вьетнам перед запланированным саммитом с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Визит северокорейского лидера во Вьетнам запланирован на 25 февраля. А уже в течение 27−28 февраля Ким Чен Ын встретиться с Дональдом Трампом. Об этом сообщает DW со ссылкой на Reuters.

Источники сообщили журналистам, что лидер КНДР планирует провести в Ханое ряд встреч с вьетнамскими чиновниками. Ожидается, что Ким Чен Ын посетит производственную базу в городе Бакнинь и индустриальный портовый город Хайфон. Президент страны Нгуен Фу Чонг также встретится с главой Северной Кореи.

На 27−28 февраля запланированы переговоры Трампа и Кима. Лидеры обеих стран проведут вторую встречу, впервые они встретились в июне 2018 года в Сингапуре.

Ранее сообщалось о том, что глава США Дональд Трамп заявлял, что «нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном». Хозяин Белого дома выразил уверенность, что в случае успешных переговоров на КНДР ждет стремительный экономический рост.