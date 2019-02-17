За что боролись: с участниками акции против проплаченных митингов не расплатились (ФОТО)

С участниками акции против проплаченных митингов не расплатились. Фото: Юрий Романенко

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Racurs.ua

Акция против проплаченных митингов прошла сегодня в центре Киева на Подоле.

Около 1 тыс. участников протеста на Контрактовой площади стояли с плакатами «Я тут не за деньги», «Мы не продаемся», отметил на своей странице в социальной сети политолог Юрий Романенко.

В тоже время участникам акции обещали по 130−150 грн за час. Протест против проплаченных митингов продлился с 10.00 до 12.00. Однако потом выяснилось, что организаторы акции не появились и не планируют расплачиваться с участниками.

В соцсетях живо отреагировали на эту ситуацию. Многие пользователи оставляют колкие комментарии, отмечая, что организаторы митинга поступили правильно, не заплатив участникам.

Ранее в Одессе и Киеве проходили подобные акции. В поддержку несуществующего кандидата в президенты организаторы митинга собрали несколько сотен людей. Участникам акции обещали хорошее вознаграждение, а за привлечение к митингу друзей и знакомых дополнительные бонусы.