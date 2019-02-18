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Стрельба возле церкви в Мексике: пострадали около 10 человек, есть погибшие. Фото: Комсомольская правда
Стрельба возле церкви в Мексике: пострадали около 10 человек, есть погибшие (ВИДЕО)https://racurs.ua/n118305-strelba-vozle-cerkvi-v-meksike-postradali-okolo-10-chelovek-est-pogibshie-video.htmlRacurs.ua
Стрельба возле церкви в Мексике произошла сегодня ночью. В результате нападения пострадали около десяти человек.
Сообщается, что в пригороде Мехико у церкви небольшая компания людей распивала алкогольные напитки. Неподалеку от церкви проходила вечеринка и люди, вероятно, шли оттуда, передает CGTN.
К отдыхающим подошли четверо неизвестных. Они открыли огонь по людям. После стрельбы нападавшие скрылись с места происшествия.
В результате нападения погибли по меньшей мере шестеро человек, среди которых пятеро мужчин и одна женщина. Еще трое получили серьезные ранения.
Сейчас правоохранители расследуют нападение на людей. Полицейские изучают записи с камер наблюдения и пытаются установить личности нападавших.
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