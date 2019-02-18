Стрельба возле церкви в Мексике: пострадали около 10 человек, есть погибшие (ВИДЕО)

Стрельба возле церкви в Мексике: пострадали около 10 человек, есть погибшие. Фото: Комсомольская правда

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Стрельба возле церкви в Мексике произошла сегодня ночью. В результате нападения пострадали около десяти человек.

Сообщается, что в пригороде Мехико у церкви небольшая компания людей распивала алкогольные напитки. Неподалеку от церкви проходила вечеринка и люди, вероятно, шли оттуда, передает CGTN.

К отдыхающим подошли четверо неизвестных. Они открыли огонь по людям. После стрельбы нападавшие скрылись с места происшествия.

В результате нападения погибли по меньшей мере шестеро человек, среди которых пятеро мужчин и одна женщина. Еще трое получили серьезные ранения.

Сейчас правоохранители расследуют нападение на людей. Полицейские изучают записи с камер наблюдения и пытаются установить личности нападавших.