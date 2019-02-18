Погода в Украине 19 февраля: синоптики прогнозируют морозы только в восточных регионах (КАРТА)

Погода в Украине 19 февраля. Фото: Podrobnosti.ua

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Погода в Украине 19 февраля будет теплой и солнечной. Температура воздуха днем ​​в западных регионах составит 8−11°. Максимальные морозы прогнозируются на востоке страны: там ночью столбики термометров опустятся до 9−11° ниже нуля.

Днем на территории всей страны будет солнечно, осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 19 февраля будет теплой. Температура воздуха ночью составит 5−7° мороза, а днем ​​потеплеет до 4−6° градусов выше нуля.

Во Львове 19 февраля ожидается по-весеннему теплая погода. Столбики термометров ночью покажут 2° ниже нуля, а днем ​​поднимутся до рекордных 9−11° тепла.

Погода в Днепре 19 февраля будет солнечной и без осадков. Температура воздуха ночью составит 4−6° мороза, а днем ​​- 3−5° тепла.

В Харькове завтра, 19 февраля, будет прохладно. Ночью ожидаются морозы, столбики термометров окажутся на отметке 9−11° ниже нуля. Днем существенно потеплеет, температура воздуха будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла.

Погода в Одессе 19 февраля будет теплой и солнечной. Днем столбики термометров покажут 4−6° тепла, ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне 0−2° мороза.

Геомагнитная обстановка в Киеве 19 февраля будет неспокойной. Слабые магнитные бури ожидаются во второй половине дня, в течение дня также возможны небольшие магнитные колебания.