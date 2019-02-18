Ленин на дне: днепровские дайверы утопили в карьере огромный бюст вождя (ФОТО, ВИДЕО)

К Ленину будут нырять дайверы Днепропетровщины, фото — Фейсбук

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Дайверы в Днепропетровской области утопили в карьере огромный бюст вождя. Бюсту дорисовали усы и бородку, потом одели желтую бандану и спустили на дно в парке-музее Новониколаевского карьера.

Дайверы показали то, что происходит в мутной воде на глубине 35 м на видео, которое в Фейсбук опубликовал инструктор по подводному плаванию Андрей Воробьев.

«Мы с него сделали сказку, он стал туманом и персонажем из фильма о любви к глубинам», — прокомментировал видео Воробьев.

Таким образом дайверы пополнили подводный парк, созданный в водоеме, ведь раньше на дно карьера спустили автомобиль, мотоцикл, кабину КамАЗа, пивной павильон, автоцистерну и автобус.

По словам дайверов, их цель — создать в Украине полноценный комфортабельный дайвинг-центр.