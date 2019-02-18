Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
К Ленину будут нырять дайверы Днепропетровщины, фото — Фейсбук

Ленин на дне: днепровские дайверы утопили в карьере огромный бюст вождя (ФОТО, ВИДЕО)

18 фев 2019, 18:57
999

Дайверы в Днепропетровской области утопили в карьере огромный бюст вождя. Бюсту дорисовали усы и бородку, потом одели желтую бандану и спустили на дно в парке-музее Новониколаевского карьера.

Дайверы показали то, что происходит в мутной воде на глубине 35 м на видео, которое в Фейсбук опубликовал инструктор по подводному плаванию Андрей Воробьев.

«Мы с него сделали сказку, он стал туманом и персонажем из фильма о любви к глубинам», — прокомментировал видео Воробьев.

Таким образом дайверы пополнили подводный парк, созданный в водоеме, ведь раньше на дно карьера спустили автомобиль, мотоцикл, кабину КамАЗа, пивной павильон, автоцистерну и автобус.

По словам дайверов, их цель — создать в Украине полноценный комфортабельный дайвинг-центр.

Перед запуском Ильича на дно, фото — Фейсбук

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров