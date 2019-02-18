В Киеве возле здания МВД продолжается протестный марш «Бандера, вставай!» (ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО)

Более полутысячи активистов протестного движения «Бандера, вставай!» пришли к зданию МВД, фото — Фейсбук

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Racurs.ua

В Киеве 18 февраля проходит акция с требованиями к Министерства внутренних дел Украины. Протестный марш проходит под лозунгом «Бандера, вставай!». Протестующие требуют, в частности, запретить правоохранителями использования Балаклаве, скрывающие лицо.

Более полутысячи активистов протестного движения «Бандера, вставай!» пришли к зданию МВД и выдвинули требования руководителю ведомства Арсена Авакова. Название акции производное от восклицания одного из стражей порядка, который жестоко задерживал активистов 9 февраля на Подоле в Киеве.

К акции протеста присоединились активисты организаций С14, «Правый сектор», «Свобода» и других националистических организаций. Они пришли в Крепостной переулок.

Один из координаторов С14 Евгений Карась обнародовал требования к Арсена Авакова. Активисты хотят, чтобы спецназовцы прекратили носить балаклавы и обязательно использовали идентификационные номера на шлемах и на жетонах.

Другое требование — переаттестация спецподразделения «Корд», в котором служит немало бывших сотрудников «Беркута».

Третье требование к министру Авакова — деполитизация полиции. Ее суть активисты видят в ограничении влияния министра на назначение руководителей Национальной полиции.

Акция проходит под лозунгами «Бандера, вставай!», «Долой ментовский беспредел!», «Авакова в отставку».

Здание МВД охраняет несколько сотен правоохранителей. Возле министерства установили проектор, с помощью которого организаторы показывают лозунг «Бандера, вставай!», а также кадры, свидетельствующие о нарушении закона спецподразделением КОРД. Видео транслируется на фасад министерства.