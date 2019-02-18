Жесткое порно вместо дорог: директор автодора в Кропивницком смотрел фильм для взрослых на аппаратном совещании (ВИДЕО)

Курьезный случай с порно в Кропивницкому, фото — CBN

https://racurs.ua/n118336-jestkoe-porno-vmesto-dorog-direktor-avtodora-v-kropivnickom-smotrel-film-dlya-vzroslyh.html

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Директор Кропивницкого облавтодора Андрей Рудник 18 февраля едва не сорвал совещание в областной государственной администрации. Он включил на своем смартфоне порно во время заседания в ОГА.

Чиновник случайно включил порно и звуки фильма услышали участники совещания. На весь зал прозвучали характерные для порнофильмов женские стоны.

Присутствующие на мгновение опешили, а потом отреагировали на звуки сдержанными улыбками. Очень быстро Рудник понял ошибку и выключил фильм.

По окончании совещания журналистка местного издания пыталась взять комментарий у чиновника, однако тот назвал эти попытки провокацией.

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