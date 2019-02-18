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Курьезный случай с порно в Кропивницкому, фото — CBN
Жесткое порно вместо дорог: директор автодора в Кропивницком смотрел фильм для взрослых на аппаратном совещании (ВИДЕО)https://racurs.ua/n118336-jestkoe-porno-vmesto-dorog-direktor-avtodora-v-kropivnickom-smotrel-film-dlya-vzroslyh.htmlRacurs.ua
Директор Кропивницкого облавтодора Андрей Рудник 18 февраля едва не сорвал совещание в областной государственной администрации. Он включил на своем смартфоне порно во время заседания в ОГА.
Чиновник случайно включил порно и звуки фильма услышали участники совещания. На весь зал прозвучали характерные для порнофильмов женские стоны.
Присутствующие на мгновение опешили, а потом отреагировали на звуки сдержанными улыбками. Очень быстро Рудник понял ошибку и выключил фильм.
По окончании совещания журналистка местного издания пыталась взять комментарий у чиновника, однако тот назвал эти попытки провокацией.
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