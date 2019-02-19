Порошенко подписал в Раде изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО и назвал дату подачи заявки на вступление (ВИДЕО)

Порошенко, Гройсман и Парубий в Раде 19 февраля 2019 года, фото — Твиттер Порошенко

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Президент Украины Петр Порошенко 19 февраля подписал закон об изменениях в Конституцию, которые утверждают стратегический курс Украины на вступление в Европейский Союз и НАТО.

Это произошло в Раде во время заседания парламента по случаю 5-летия начала российской агрессии против Украины.

«Сегодня в присутствии президента Европейского Совета Дональда Туска подписал в сессионном зале Верховной Рады закон об изменениях в Конституцию, которым необратимо закреплено движение Украины в ЕС и НАТО», — сообщил президент в Твиттере.

Кроме того, Порошенко гарантировал необратимость европейской и евроатлантической интеграции и пообещал не позднее 2023 года подать заявку на членство в Евросоюзе и получение Плана действий относительно членства в НАТО.

Глава государства сказал, что не нашел в программах большинства кандидатов пунктов о евроатлантической интеграции Украины. «Поэтому изменение в Конституцию — необходимая страховка», — сказал Порошенко.