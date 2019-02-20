Преподаватель КПИ вспоминает события Майдана: Беркутовцы содрали украинский флаг, кричали «бандеровцы» и били дубинками по голове (ФОТО, ВИДЕО)

Кузнецовы после избиения «Беркутом», фото: Влад Содель

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Снимок окровавленных киевлян Николая и Игоря Кузнецовых, сделанный фотографом Владом Соделем для Reuters во время активной фазы противостояния на Майдане в феврале 2014 года, стал своеобразным символом тех событий.

В интервью изданию «Украинская правда» Игорь Кузнецов вспомнил тогдашние события.

Кандидат физико-математических наук Игорь Кузнецов, который с 2012 года преподает в Киевском политехническом институте теорию вероятностей и математическую статистику, и его отец профессор Николай Кузнецов, во время наступления «беркутовцев» на митингующих не остались в стороне, отпросились с работы и поехали защищать Майдан. В то время Игорю было 27 лет.

«Мы поехали домой, переоделись, потому что из предыдущего опыта знали, что события могут быть неожиданными. Предполагали, куда можем попасть, но шли на это сознательно — пытались поддержать ребят, которые были там», — рассказывает Игорь Кузнецов.

По его словам, «беркутовцы» просто подбежали к митингующим и начали бить всех, кого видели — и мужчин, и женщин.

«Я был обернут в украинский флаг, для них это было как красная тряпка для быка. Флаг содрали и били по голове и спине, пока я не упал», — отмечает Кузнецов.

Он вспоминает, что «беркутовцы» во время избиения называли митингующих «бандеровцами», на русском языке с использованием бранных слов выкрикивали: «Зачем вам эта евроинтеграция? Что вы здесь забыли?». Кузнецов отмечает, что акцент у этих силовиков был не киевским, а больше похож на восточный или крымский.

Вследствие побоев у Игоря в трех местах была пробита голова, у его отца — сломана ключица и избита голова.

По его словам, им с отцом очень повезло, поскольку их вместе с другими пострадавшими митингующими спрятала в подъезде одного из домов местная жительница. Впоследствии раненых вывозили автомайдановцы в сопровождении депутатов.

«Эти машины не обыскивали, и нас повезли в больницу № 17, что на Печерске», — отмечает Кузнецов.

По словам Кузнецова, спустя два года после Майдана его в качестве потерпевшего вызвали в прокуратуру, записали показания, однако о результатах расследования ему ничего не известно. Недавно ему звонил прокурор, который хотел провести следственные действия, но до сих пор с ним еще встретился.

«На этом все закончилось», — резюмирует Кузнецов.

Напомним, недавно и Интернете появились ранее неопубликованные фото столкновений на Майдане.