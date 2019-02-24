«Снимай мех навсегда»: украинцы вышли на улицы, требуя запрета меховых ферм (ФОТО, ВИДЕО)

Всеукраинская антимеховая акция "Снимай мех навсегда!", фото — facebook.com/UAnimals.official

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Racurs.ua

В Украине 24 февраля состоялась первая Всеукраинская антимеховая акция «Снимай мех навсегда!». Ее организатор — общественная организация UAnimals.

По крайней мере в 10-ти городах страны активисты вышли на центральные площади с призывом к прохожим отказаться от кровавого материала, из которого производят верхнюю одежду.

«Уже несколько лет в Украине продолжается борьба за гуманность и отказ от натурального меха. Нам удалось привлечь к мировому проекту Fur Free Retailer 17 украинских дизайнеров: от Andre Tan до Elena Reva, от LAKE до BEVZA. Но спрос рождает предложение, поэтому важен отказ от кровавого материала каждого отдельного человека. Мех подходит только животным», — рассказал в Фейсбук основатель зоозащитной инициативы UAnimals Александр Тодорчук.

К сегодняшним акциям протеста присоединились Киев, Житомир, Львов, Запорожье, Тернополь и другие города.

В столице люди вышли на Софийскую площадь. Они держали плакаты с надписями «Снимай мех навсегда!», «Жизнь животных важнее шубы», «Жизнь красивее, чем шуба». На акции в Киеве собирали меховые вещи, чтобы передать их бездомным.

Другой целью акции было напомнить народным депутатам проголосовать за законопроект № 10019, который предусматривает запрет меховых ферм в Украине.

«Сегодня дикостью является сдирание меха с живых животных. Это делается в эпоху нанотехнологий и искусственного интеллекта ради умственно отсталой „моды“. Человек в мехах — это примитивно и бессердечно. Не покупайте мех, потому что каждая шуба перед смертью кричала. Мех — это страдание и кровь. Его должны носить только животные», — прокомментировала сегодняшние акции протеста в Киеве одна из активисток UAnimals Оксана Скиталинская.

В конце сентября 2018 года петиция за запрет производства меха в Украине на сайте Верховной Рады набрала более 26 тыс. подписей.