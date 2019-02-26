Нацгвардейцы уничтожили снайперскую группу боевиков на Донбассе

Нацгвардейцы отработали мероприятия контрснайперской борьбы, фото: пресс-служба ООС

https://racurs.ua/n118632-nacgvardeycy-unichtojili-snayperskuu-gruppu-boevikov-na-donbasse.html

Racurs.ua

Военнослужащие батальона тактической группы Нацгвардии, выполняющие задачи в зоне боевых действий на Донбассе, уничтожили снайперскую пару российско-оккупационных войск, в состав которой входили снайпер и его помощник.

Боевики находились на боевой позиции и готовились убивать украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что за снайперской группой врага нацгвардейцы наблюдали два дня. После подготовки позиции были отработаны мероприятия контрснайперской борьбы.

За проявленный высокий профессионализм командующий Объединенных сил по вопросам применения сил и средств Нацгвардии генерал-лейтенант Владимир Пеньков вручил военнослужащим награды.

Напомним, в июне 2018 года вблизи поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области украинский снайпер ликвидировал командира минометной батареи боевиков так называемой ЛНР. Инцидент произошел в момент очередного обострения активности обстрелов позиций украинских военнослужащих на Донбассе.