Прокуратура Крыма сообщила о подозрении российским судьям за преследование плененных в Крыму моряков

Представителей государства-оккупанта подозревают в нарушении законов и обычаев войны, фото - Главком

https://racurs.ua/n118721-prokuratura-kryma-soobschila-o-podozrenii-rossiyskim-sudyam-za-presledovanie-plenennyh-v-krymu.html

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Прокуратура Автономной Республики Крыма 27 февраля сообщила о подозрении так называемым судьям и прокурорам оккупированного Крыма за нарушение прав украинских военнопленных моряков.

Представителей государства-оккупанта подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины, сообщил прокурор АРК Гюндуз Мамедов во время форума «Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления».

«Подозреваемые нарушили законы Украины и международного права, поскольку они задержали и судили украинских моряков. Все они — бывшие украинские судьи и прокурор, которые предали свою страну, начали обслуживать государство-оккупанта и совершили военное преступление, не имеющее срока давности», — сказал прокурор.

Речь идет о преследовании оккупантами 24-х украинских военнослужащих, которых 25 ноября 2018 года ФСБ РФ захватила в плен в Керченском проливе.

Так называемая ФСБ Республики Крым возбудила уголовное дело против моряков по факту незаконного пересечения государственной границы РФ, а судьи в Симферополе и Керчи выбрали военнопленным меры пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии украинцев перевезли в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Напомним, что 25 февраля Украина сообщила о подозрении еще семи российским военнослужащим за их причастность к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе. Российских моряков подозревают в ведении агрессивной войны.