«Нафтогаз» против «Газпрома»: в Москве прокомментировали решение суда в Гааге по захваченным активам в Крыму

Дело «Нафтогаза» против «Газпрома». Фото: ЦензорНЕТ

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Россия не признает решение Третейского суда в Гааге о признании вины РФ в потере НАК «Нафтогаз Украины» своих активов в оккупированном Крыму.

Гаагский арбитраж не имеет юрисдикции на рассмотрение иска НАК «Нафтогаз Украины» к Российской Федерации. Об этом 1 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РФ.

«Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не принимала участия и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК „Нафтогаз“ и других к Российской Федерации», — заявили в российском правительстве.

В министерстве пообещали, что примут все «необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов России» из-за вынесения указанного арбитражного решения.

Напомним, «Нафтогаз» выиграл суд против «Газпрома» по крымских активах. Суд в Гааге принял решение по иску НАК «Нафотогаз» в отношении захваченных Российской Федерацией в Крыму и на шельфе Черного моря активов. Конкретную сумму убытков будут рассматривать на следующем слушании, которое, ориентировочно, состоится в этом году или в начале 2020 года. Иск касается не только оборудования, буровых платформ, судов, газопроводов и запасов газа в хранилищах, которые принадлежали госкомпании, но и специальных разрешений на пользование недрами и проведения разведки в прибрежной зоне.