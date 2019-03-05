Гройсман объяснил разницу в тарифах на тепло в городах Украины

Разница в цене 1 Гкал в разных городах страны составляет 400-500 грн

https://racurs.ua/n118968-groysman-obyasnil-raznicu-v-tarifah-na-teplo-v-gorodah-ukrainy.html

Racurs.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил местные власти в плохой подготовке к отопительному периоду. Следствием этого является значительная разница в тарифах на теплоснабжение.

Гройсман объяснял причины этого экономического явления 5 марта во время селекторного совещания в правительстве.

Глава правительства, в частности, сказал, что стоимость 1 Гкал тепла в Ивано-Франковске составляет 1312 грн, в Тернополе — 1249 грн, Киеве — 1317 грн. В то же время в Луцке она равна уже 1847 грн, Кропивницком — 1852 грн, Полтаве — 1600 грн.

«Разница большая, 400−500 грн. При чем здесь цена на газ? Для всех городов в Украине она одинакова. Но люди получают совершенно разные цифры в своих платежках», — сказал Гройсман.

Ответственность за такую ​​ситуацию он возложил на местные власти. По словам премьер-министра правительство направило 12,5 млрд грн на места для подготовки к отопительному сезону 2018−2019 годов, но на новые котельные, магистрали потратили только 3 млрд грн.

В результате, из 20 тыс. км теплосетей, которые функционируют в Украине, в прошлом году на местах отремонтировали только 240 км.

«Конечная стоимость тепла и воды зависит не только от цены газа, но и от технологий, минимизации потерь, объективного учета, мероприятий энергосбережения. Это — ответственность местной власти», — заявил Гройсман.

Кроме этого, он напомнил местной власти и «Нафтогазу Украины» об обязательстве бесплатно установить газовые счетчики. Ими необорудованы дома 20% украинцев.