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Ракурс
Трансплантология в Украине. Фото: affen ajlfe / Flickr

В Украине почти нигде не диагностируют смерть мозга — трансплант-координатор

12 мар 2019, 19:48
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В Украине самое трудное в трансплантологии — найти пациента, у которого диагностирована смерть мозга. Этот диагноз в нашей стране практически не ставят. Об этом в интервью «Ракурсу» рассказал Игорь Писаренко, врач-анестезиолог, трансплант-координатор (Городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи, г. Запорожье).

По его словам, в прошлом году было проведено анкетирование во всех областях, и оказалось, что только в Запорожье проводится диагностика смерти мозга.

Врач объяснил, что в результате черепно-мозговых травм, инсультов смерть мозга может наступать раньше смерти всего тела (раньше — это буквально часы или сутки). Речь не идет о случаях длительной комы. Когда мозг погибает, это приравнивается к смерти человека.

«Смерть мозга — диагноз, есть свои симптомы, четкие правила, это очень строго оговорено. Насколько я знаю, в мире не было ни одного ложного диагноза смерти мозга. Безусловно, при соблюдении всех требований длительного протокола, в котором принимает участие большая команда», — отметил Писаренко.

Трансплантология в Украине

После смерти мозга сердце и другие органы не умерли, идет интенсивная терапия: сердце бьется, пациенту проводится искусственная вентиляция легких. Трансплант-координатор должен побеседовать с родственниками, получить согласие или отказ на забор органов. Обеспечить массу организационных моментов — сообщить в центр трансплантации, организовать приезд бригады, проследить, чтобы все было юридически правильно.

Трансплант-координатор также должен обеспечить биологическую безопасность донора — дополнительные обследования на предмет переносимых заболеваний и противопоказаний для трансплантации.

Реанимации необходимо обеспечить оборудованием для диагностики смерти мозга, подчеркнул врач.

Источник: Ракурс


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