Общественного активиста избили и подстрелили в Запорожье. Фото: NovostiVolgograda

https://racurs.ua/n119077-obschestvennogo-aktivista-izbili-i-podstrelili-v-zaporoje.html

Racurs.ua

На общественного активиста в подъезде дома напали четверо неизвестных в ночь на четверг в одном из районов города Запорожье. Мужчина сопротивлялся, но его избили и ранили из огнестрельного оружия в левое бедро.

После нападения неизвестные злоумышленники в масках скрылись. Полиции удалось установить личность только одного из них- парня 1994 года рождения. Остальных еще разыскивают. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Запорожской области.

В связи с произошедшим было открыто уголовное производства по ст. 15 и ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).

Напомним, как ранее сообщал «Ракурс», в Киевской области группа неизвестных напала на журналиста, избила его и повредила камеру. Напавших на него еще не нашли, но в их отношении открыли уголовное производство по ст. 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).