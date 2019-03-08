Польские пограничники задержали украинца, который пытался вывезти из страны похищенный Lamborghini (ФОТО)

Украинец пытался вывезти похищенный Lamborghini Urus. Фото: strazgraniczna.pl

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В Польше задержали гражданина Украины, который пытался пересечь границу на угнанном автомобиле премиум-класса Lamborghini Urus (Ламборгини Урус).

Украинец хотел уехать из страны на машине 2019 года выпуска, которая находится в розыске. Стоимость престижного авто составляет 325 тыс. евро. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши.

Отмечается, что 37-летнего украинца остановили на пути к пограничному переходу в Дорохуске. В ходе проверки пограничники установили, что машину разыскивает фирма из Швейцарии, автомобилю запрещен выезд из стран Европейского Союза. «Ламборгини» изъяли, а водителя допросили как свидетеля.

Напомним, в феврале 2019 года инкассатор во Франции угнал рабочий автомобиль с деньгами. Он украл 3,4 млн евро, пока его коллеги находились в одном из отделений банка Western Union в пригороде Парижа.