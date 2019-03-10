В Харьковской области застрелился мужчина после того, как узнал об онкозаболевании. Фото: UDF.by

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Racurs.ua

В Харьковской области мужчина совершил самоубийство после того, как узнал о том, что болен раком.

Тело мужчины обнаружили у помойки в селе Золочев сегодня, 10 марта, сообщают в отделе коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Согласно данным правоохранителей, 62-летний житель застрелился из охотничьего оружия, которое было переделано в «обрез».

По словам жены погибшего, ее муж неделю назад узнал о том, что болен раком. Однако мужчина не изъявил желание начать лечение.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. В реестр досудебных расследований была внесена информация по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Напомним, ранее у Администрации президента житель Кропивницкого угрожал сжечь себя, если ему откажут в личной встрече с Петром Порошенко. По словам мужчины, его сын был несправедливо осужден за совершение разбойного нападения, а также якобы незаконно находится в колонии № 116 в городе Сумы.