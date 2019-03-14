В Раде продолжается заседание ВСК по делу Гандзюк, фото — Фейсбук

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Racurs.ua

В Верховной Раде 14 марта началось заседание временной следственной комиссии (ВСК) для расследования нападений на гражданских активистов, в том числе и на погибшую Екатерину Гандзюк.

На заседании присутствуют генпрокурор Юрий Луценко и председатель Нацполиции Сергей Князев.

ВСК создали в парламенте 6 ноября 2018 года. Ее основными задачами являются проверка сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, а также контроль за ходом расследования правоохранительными органами Украины нападений на активистов. В составе ВСК 18 человек, ее возглавил нардеп Борислав Береза.

В конце февраля Рада продлила работу ВСК по убийству Гандзюк на три месяца. Кроме того, вместо депутата Евгения Рыбчинского в состав комиссии ввели Сергея Шахова (оба нардепа от «Волы народа»).