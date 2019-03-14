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Егор Божок будет работать в МИД. Фото:

Уволенный глава Службы внешней разведки стал заместителем Климкина (ДОКУМЕНТ)

14 мар 2019, 20:04
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Экс-руководитель Службы внешней разведки Егор Божок назначен заместителем главы Министерства иностранных дел Украины.

Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом 14 марта сообщает правительственный портал.

«Назначить Божко Егора Валерьевича заместителем министра иностранных дел Украины с 14 марта 2019 года», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко 13 марта подписал указ об увольнении Егора Божко с должности главы Службы внешней разведки. Документ № 73/2019 от 13 марта был опубликован на сайте главы государства в четверг, 14 марта.

Егор Божок возглавил Службу внешней разведки Украины 13 сентября 2017 года. До назначения на должность он исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.

Кабмин назначил Егора Божко заместителем главы МИД. Документ: Правительственный портал

Напомним, 12 марта Петр Порошенко назначил Сергея Кривоноса новым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он заменил Олега Гладковского, которого президент уволил после обнародования журналистами фактов, которые свидетельствуют о его причастности к коррупции в «Укроборонпроме».

Источник: Ракурс


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